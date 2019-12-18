Samsung готовит планшет с S Pen

2019-12-18, Автор - Влад Волошин; Продукт - Samsung; [114]
На просторах интернета появилась информация о том, что компания Samsung готовит к релизу свой новый планшет, который будет поддерживать стилус S Pen. То есть, это будет устройство, на котором можно будет с комфортом рисовать, общаться, выделять какие-то данные, делать заметки и так далее. Решение действительно интересное и для многих пользователей стилус действительно важен, но лучше, если он будет продаваться отдельно как опция, а не идти в комплекте. Никто же не хочет переплачивать за устройство ввода, которое ему на самом деле не очень нужно в повседневной жизни. С другой стороны, сам факт того, что производитель активно работает над созданием планшета, уже радует. Ведь это позволит наслаждаться качественным продуктом.


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