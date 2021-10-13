Samsung готовит презентацию уникальных сервисов

Да, у Samsung впереди еще одно мероприятие под названием Unpacked. Технический гигант объявил, что презентация Unpacked Part 2 состоится 20 октября в 10 утра по восточному времени. К сожалению, производитель не дал много подсказок относительно того, что он представит, но пообещал показать, как компания предлагает больше шансов на «самовыражение с помощью технологий». Соответственно, в тизере показаны значки приложений Samsung (например, Health и SmartThings), упакованные в коробки пастельных тонов. Да и слухи не особо помогли. Утечки предположили, что Samsung может представить Galaxy S21 FE, который привнесет функции S21 в более доступный телефон, но неизвестно, появится ли это устройство в 2021 году — если оно вообще появится.

Samsung все больше полагается на телефоны среднего класса, такие как Galaxy A52, и может не почувствовать такого большого ажиотажа на флагманы, чтобы выпустить S21 FE, когда серия A предлагает достаточно близкий набор функций. Кроме того, в настоящее время Samsung может сосредоточить свое внимание на программном обеспечении. Компания стремилась расширить такие платформы, как Health, и это может дать возможность показать, куда эти экосистемы будут двигаться дальше. Это также может быть шансом Samsung предварительно представить изменения в One UI. Будем надеяться, что презентация получится действительно увлекательной и нам покажут что-то качественно, а не парочку скучных сервисов и смартфон среднего класса.