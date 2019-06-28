Samsung готовит прочный планшет с 10-дюймовым экраном

В разработке у Samsung есть третье поколение защищенного планшета Galaxy Tab Active, которое следует по стопам изданий 2014 и 2017 годов, имеющих относительно компактный корпус и общий 8-дюймовый экран. Ожидается, что планшет следующего поколения будет оснащен 10,1-дюймовым дисплеем, что принесет в жертву мобильность в пользу производительности и более комфортного воспроизведения видео.

Учитывая больший экран устройство вполне можно было бы назвать Samsung Galaxy Tab Active Pro. Еще одна загадка, которая, кажется, аккуратно встала на свои места, - это список тестов SM-T545, который был обнаружен ранее на этой неделе.

Этот номер модели определенно соответствует описанию обновленной версии Galaxy Tab Active 2, также известного под обозначением SM-T395. Характеристики устройства, вероятно, будут включать в себя процессор Snapdragon 710 и 4 ГБ оперативной памяти.