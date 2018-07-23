Samsung готовит умную колонку

Появилась информация о том, что компания Samsung готовит к релизу свою умную колонку с голосовым помощником Bixby. Пока что это только слух, но он вполне вероятный — большинство компаний уже показали свои умные устройства, тогда как корейский производитель сильно отстает от конкурентов. Конечно, для российских пользователей эта колонка ничего интересного не принесет, так как Bixby не говорит на нашем языке, да и большая часть англоязычных сервисов для нас просто не будут доступны. Но, это шикарная возможность попробовать что-то новое и показать возможности компании на новом рынке. Будем надеяться, что колонка сможет конкурировать с потенциальными конкурентами от Apple или Amazon. Анонс гаджета должен пройти вместе с презентацией нового смартфона компании. То есть, до конца лета можно ждать.