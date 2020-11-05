Samsung готовится выпустить еще один смартфон батареей на 7000 мАч

Компания Samsung трудится над еще одним доступным смартфоном, который будет оснащен огромной батареей емкостью 7000 мАч.

Следующий телефон Samsung под номером SM-F127G должен выйти в этом году как Galaxy F12 и M12. Для Samsung нет ничего необычного в выпуске двух версий одного и того же телефона, поэтому еще неизвестно, сколько из этих функций сохранят телефоны. Основываясь на предыдущих слухах, мы знаем, что Galaxy F12/M12 будет иметь 6,7-дюймовый дисплей Infinity-O, батарею на 7000 мАч и основной модуль с четырьмя камерами. Даже если остальные показатели будут скромными, уже имеющиеся характеристики в сочетании с хорошей ценой это компенсируют.