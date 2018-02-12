Samsung и китайское правительство, скорее всего, подпишут соглашение о снижении цен DRAM

Нехорошо видеть, что китайское правительство вовлечено в эту сферу промышленности, но это достаточно хорошие новости. DRAMeXchange сообщает, что Samsung и китайское правительство будут подписывать «меморандум о взаимопонимании», защищать цены на dram и держать их в допустимых пределах ценообразования.Как вы, ребята, все знаете, продукты Dram, такие как графическая память, а также память DDR4 для вашего ПК взлетела до небес по сравнению с примерно двумя годами ранее.