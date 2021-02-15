Samsung исправила проблему с разрядом батареи на S21

Samsung недавно выпустила обновление для линейки Samsung Galaxy S21. Однако вскоре после этого несколько пользователей модели на базе Exynos начали сообщать о проблемах с разрядом батареи на своих смартфонах. Теперь южнокорейский гигант выпускает новое обновление программного обеспечения (G99xBXXU1AUB6), которое поставляется с последним исправлением безопасности от февраля 2021 года. Также улучшены общая производительность, безопасность и камера. Хотя компания прямо не упоминает об этом, обновление, по-видимому, содержит исправление проблемы с разрядом батареи. Данное обновление в настоящее время развертывается для пользователей в Великобритании, Швейцарии, Бельгии и Германии, и в ближайшие дни оно будет доступно на других рынках.