Samsung может отменить выпуск Galaxy S22 FE

Профильное издание SamMobile со ссылкой на несколько источников сообщило о том, что Samsung может прекратить выпуск смартфонов Galaxy S FE. Утверждается, что модель с кодовым наименованием SM-S900, которая должна была выйти на рынок под названием Galaxy S22 FE, отменена. Любопытно, что буквально вчера появилась новость о некоей версии Galaxy S21 FE на платформе Qualcomm Snapdragon 720G.

Что до Galaxy S22 FE, то последние слухи прочили ему восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 9000, батарею ёмкостью 4500 мАч и ориентировочную цену в 630 долларов.