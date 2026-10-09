Samsung может сократить производство смартфонов

Компания Samsung демонстрирует высокие продажи смартфонов на протяжении последних кварталов — согласно данным Counterpoint Research, во 2-м квартале 2026 года компания даже обошла Apple и вернула себе лидерство на рынке. Однако высокие продажи не гарантируют хорошую прибыль — по сообщениям СМИ, мобильное подразделение южнокорейского гиганта сейчас практически ничего не зарабатывает на смартфонах. Более того, ситуация может вынудить Samsung сократить производство смартфонов на 20–30%. Главная причина — стремительное подорожание оперативной и встроенной памяти. С ростом стоимости компонентов сталкивается вся индустрия смартфонов, из-за чего производителям становится всё сложнее сохранять рентабельность.

По данным издания Money Today, ссылающегося на источники в отрасли, Samsung попросила поставщиков сократить объёмы производства смартфонов на 20–30% в 4-м квартале 2026 года. Согласно последним оценкам, в этом году компании пришлось платить около 145 долларов за 12-гигабайтный чип оперативной памяти LPDDR5X, то есть почти на 175% больше, чем годом ранее. До пересмотра планов Samsung собиралась выпустить около 270 миллионов смартфонов за год — теперь этот показатель может снизиться примерно до 200 миллионов устройств. В ближайшее время ситуация может стать ещё сложнее. По прогнозам, в 3-м квартале цены на память DRAM вырастут ещё на 20% и достигнут 180 долларов за соответствующий компонент. Это опять ударит по рынку.
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