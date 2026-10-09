Samsung может сократить производство смартфонов

По данным издания Money Today, ссылающегося на источники в отрасли, Samsung попросила поставщиков сократить объёмы производства смартфонов на 20–30% в 4-м квартале 2026 года. Согласно последним оценкам, в этом году компании пришлось платить около 145 долларов за 12-гигабайтный чип оперативной памяти LPDDR5X, то есть почти на 175% больше, чем годом ранее. До пересмотра планов Samsung собиралась выпустить около 270 миллионов смартфонов за год — теперь этот показатель может снизиться примерно до 200 миллионов устройств. В ближайшее время ситуация может стать ещё сложнее. По прогнозам, в 3-м квартале цены на память DRAM вырастут ещё на 20% и достигнут 180 долларов за соответствующий компонент. Это опять ударит по рынку.