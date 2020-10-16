Samsung на 31,6% опередил Huawei

Еще в апреле Huawei за короткий период времени опередила Samsung как крупнейшего в мире производителя смартфонов. Это произошло благодаря успеху первого в Китае и падению второго на таких рынках, как Европа и Индия, из-за ограничений. Но когда экономика начала открываться, в августе Samsung снова заняла лидирующую позицию, и теперь южнокорейский технологический гигант увеличивает разрыв в рыночной доле между собой и Huawei, которая в настоящее время находится на втором месте.

Доля компании Samsung на мировом рынке смартфонов в августе составила 22%, за ней следует Huawei с отдаленными 16%. Это означает, что доля рынка Samsung на 31,6% больше, чем у Huawei. Samsung удалось увеличить свою долю на рынке вскоре после апреля, поскольку ограничения в большинстве регионов начали ослабевать. С другой стороны, из-за запрета США доля глобального рынка смартфонов Huawei продолжала снижаться на ее ключевых мировых рынках, таких как Европа.
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