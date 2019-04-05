Samsung начала массовое производство чипсетов 5G

2019-04-05, Автор - Anna; Продукт - Samsung Exynos Modem 5100, Exynos RF 5500 и Exynos SM 5800; [73]
Samsung Electronics объявил, что его коммуникационные решения 5G находятся в массовом производстве для новейших мобильных устройств премиум-класса.

Коммуникационные решения 5G включают в себя Exynos Modem 5100, Exynos RF 5500 (новый однокристальный радиочастотный приемопередатчик) и решение для модулятора питания Exynos SM5800. Все три набора микросхем поддерживают спектр 5G New Radio (5G-NR) со скоростью менее 6 гигагерц (ГГц) и традиционные технологии радиодоступа. Они обеспечивают мощную, но энергосберегающую производительность 5G, а также универсальность сети, которая позволяет пользователям оставаться на связи, где бы они ни находились. Эти решения уже используются для некоторых моделей Galaxy S10 5G.

Комментарии:
Новый патент Google предполагает, что Pi...
Новый патент Google предполагает, что PiGoogle подала патент, в котором говорится, что у будущих Pixel Watch будет инновационный механизм застежк...
Nintendo Switch получает контроллер с ра...
Nintendo Switch получает контроллер с раИспользование голосового чата на Nintendo Switch станет намного проще благодаря новому контроллеру от PDP...
Amazon готовит конкурента Apple AirPods...
Amazon готовит конкурента Apple AirPodsПопулярность «настоящих беспроводных» наушников продолжает расти и все основные игроки в мире технологий ...
Материнская плата Gigabyte Z390 Aorus Xt...
Материнская плата Gigabyte Z390 Aorus XtКомпания объявила о выпуске пакета материнских плат и процессоров Z390 Aorus Xtreme WaterForce 5G Premium...
Предварительный обзор Acer Aspire 7 на I...
Предварительный обзор Acer Aspire 7 на IПодавляющее большинство пользователей считает, что на современном рынке действительно классных рабочих но...
Обзор CryoFall. Симулятор выживания с из...
Обзор CryoFall. Симулятор выживания с изДовольно редко игры в раннем доступе могут похвастаться действительно достойным качеством «исполнения». Ч...
Обучение игре на гитаре - зачем нужно?...
Обучение игре на гитаре - зачем нужно?Большинство из нас наблюдало как их одноклассники измученные по утрам шли в школу, потому что всю ночь...
Ретро-консоль Sega Mega Drive Mini получ...
Ретро-консоль Sega Mega Drive Mini получНовинка от Sega будет выпущена 19 сентября нынешнего года. Дизайн новинки в точности повторит внешний вид...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Logitech ConferenceCam Rally. Лучшее решение для видеоконференций?Обзор Logitech ConferenceCam Rally. Лучшее решение для видеоконференций?
Обзор TrendVision Tube 2.0. Компактный 2К-видеорегистратор с Wi-FiОбзор TrendVision Tube 2.0. Компактный 2К-видеорегистратор с Wi-Fi
Обзор BIOSTAR A10N-8800E. Материнская плата под HTPC и офисные ПКОбзор BIOSTAR A10N-8800E. Материнская плата под HTPC и офисные ПК
Обзор Prestigio RoadRunner 600GPSDL. Многофункциональный видеорегистратор Обзор Prestigio RoadRunner 600GPSDL. Многофункциональный видеорегистратор
Обзор Sinbo SBS-4444. Весы для тех, кто хочет контролировать свой весОбзор Sinbo SBS-4444. Весы для тех, кто хочет контролировать свой вес
Обзор CryoFall. Симулятор выживания с из...
Обзор CryoFall. Симулятор выживания с изДовольно редко игры в раннем доступе могут похвастаться действительно достойным качеством «исполнения». Ч...
Предварительный обзор ASUS ROG Swift PG3...
Предварительный обзор ASUS ROG Swift PG3Если вы следите за рынком игровых мониторов, да и в целом любой продукции, которая связана с играми, то в...
Обзор Between the Stars. Лучшая игра про...
Обзор Between the Stars. Лучшая игра проОбычно в начале обзора я стараюсь как-то заинтриговать пользователя, чтобы он дочитал обзор до конца. Но,...
В России представили Huawei P30, P30 Lit...
В России представили Huawei P30, P30 Lit2 апреля в Москве состоялась российская презентация флагманских смартфонов Huawei P30 и P30 Pro, которые ...
Предварительный обзор LG K12+. Защищенны...
Предварительный обзор LG K12+. ЗащищенныСегодня мы поговорим о достаточно непривычном для нас гаджете под названием LG K12+, который недавно был ...
Обзор Sekiro: Shadows Die Twice. Очень с...
Обзор Sekiro: Shadows Die Twice. Очень сЕсть определенная категория пользователей, которые обожают сложные игры и хотят получать удовольствие не ...
Обзор VICTORINOX RANGERGRIP 61 0.9553.MC...
Обзор VICTORINOX RANGERGRIP 61 0.9553.MCВы ведете активный образ жизни и часто выезжаете загород? Кажется, пришло время обзавестись многофункцион...
Предварительный обзор SilentiumPC Signum...
Предварительный обзор SilentiumPC SignumСегодня мы рассмотрим очень интересный продукт, который можно смело назвать классическим решением для сбо...
Обзор Willowbrooke Post. Пиксельная крас...
Обзор Willowbrooke Post. Пиксельная красОчень редко игры от небольших команд разработчиков могут действительно увлечь. Обычно они просто берут ка...
Обзор STANLEY Classic 1,9L 10-07934-004....
Обзор STANLEY Classic 1,9L 10-07934-004.Вы можете себе представить отдых без горячего чая или прохладительного напитка со льдом? Да, жаркие летни...
Предварительный обзор Canon Zoemini S. К...
Предварительный обзор Canon Zoemini S. КВ последнее время компактные камеры пользуются небывалым спросом у пользователей, так как это позволяет н...
Обзор Re-Legion. Стильный киберпанк...
Обзор Re-Legion. Стильный киберпанкЯ давно следил за игрой Re-Legion и надеялся, что разработчикам удастся реализовать тот мир киберпанка, о...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor