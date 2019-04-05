Samsung начала массовое производство чипсетов 5G

Samsung Electronics объявил, что его коммуникационные решения 5G находятся в массовом производстве для новейших мобильных устройств премиум-класса.

Коммуникационные решения 5G включают в себя Exynos Modem 5100, Exynos RF 5500 (новый однокристальный радиочастотный приемопередатчик) и решение для модулятора питания Exynos SM5800. Все три набора микросхем поддерживают спектр 5G New Radio (5G-NR) со скоростью менее 6 гигагерц (ГГц) и традиционные технологии радиодоступа. Они обеспечивают мощную, но энергосберегающую производительность 5G, а также универсальность сети, которая позволяет пользователям оставаться на связи, где бы они ни находились. Эти решения уже используются для некоторых моделей Galaxy S10 5G.