Samsung начала массовое производство своей 14-нм памяти EUV DDR5 DRAM

Компания Samsung Electronics, мировой лидер в области передовых технологий памяти, объявила сегодня о начале массового производства самой маленькой в ​​отрасли, 14-нанометровой (нм) памяти DRAM, основанной на технологии экстремального ультрафиолета EUV DDR5 DRAM, эта новая оперативная память DDR5 на 20% эффективнее чем DDR4. После того, как в марте прошлого года компания поставила первую в отрасли EUV DRAM, Samsung увеличила количество слоев EUV до пяти, чтобы предоставить на сегодняшний день самый совершенный и передовой процесс DRAM для своих решений DDR5.

Новая 14-нанометровая память EUV DDR5 DRAM обеспечивает скорость до 7,2 гигабит в секунду, что более чем вдвое превышает скорость их оперативной памяти DDR4.
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