Samsung начинает массовое производство памяти LPDDR4X uMCP емкостью 12 ГБ

2019-10-24, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Samsung ; [98]
Компания Samsung Electronics, объявила о начале массового производства первого в отрасли многочипового пакета на базе UFS (uMCP) с 12-гигабайтной (ГБ) и двойной скоростью передачи данных 4X (LPDDR4X) с низким энергопотреблением. Samsung представляет решение uMCP-модулей на 12 ГБ всего через семь месяцев после запуска пакета LPDDRX на 12 ГБ, основанного на 16 ГБ DRAM. Объединив четыре чипа LPDDR4X 24 ГБ и сверхбыстрое хранилище eUFS 3.0 NAND в одном пакете, новая мобильная память способна преодолеть текущий предел пакетов 8 ГБ и обеспечить 10+ ГБ памяти для более широкого рынка смартфонов.

Поскольку тенденция к увеличению размеров дисплеев для смартфонов продолжает расти, все больше пользователей получат выгоду от решения uMCP-модулей от Samsung при выполнении задач с интенсивным использованием данных или многозадачности. Благодаря емкости в 1,5 раза по сравнению с предыдущим пакетом 8 ГБ и скорости передачи данных 4 266 мегабит в секунду (12 МБ / с), uMCP 12 ГБ может поддерживать плавную запись видео 4K, а также использовать функции искусственного интеллекта и машинного обучения даже для смартфонов среднего класса.

Samsung планирует быстро расширить доступность 10 ГБ LPDDR DRAM, чтобы удовлетворить растущие потребности мировых производителей смартфонов в решениях с памятью большей емкости, одновременно усиливая свои конкурентные преимущества на рынке памяти.


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