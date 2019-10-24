Samsung начинает массовое производство памяти LPDDR4X uMCP емкостью 12 ГБ

Компания Samsung Electronics, объявила о начале массового производства первого в отрасли многочипового пакета на базе UFS (uMCP) с 12-гигабайтной (ГБ) и двойной скоростью передачи данных 4X (LPDDR4X) с низким энергопотреблением. Samsung представляет решение uMCP-модулей на 12 ГБ всего через семь месяцев после запуска пакета LPDDRX на 12 ГБ, основанного на 16 ГБ DRAM. Объединив четыре чипа LPDDR4X 24 ГБ и сверхбыстрое хранилище eUFS 3.0 NAND в одном пакете, новая мобильная память способна преодолеть текущий предел пакетов 8 ГБ и обеспечить 10+ ГБ памяти для более широкого рынка смартфонов.

Поскольку тенденция к увеличению размеров дисплеев для смартфонов продолжает расти, все больше пользователей получат выгоду от решения uMCP-модулей от Samsung при выполнении задач с интенсивным использованием данных или многозадачности. Благодаря емкости в 1,5 раза по сравнению с предыдущим пакетом 8 ГБ и скорости передачи данных 4 266 мегабит в секунду (12 МБ / с), uMCP 12 ГБ может поддерживать плавную запись видео 4K, а также использовать функции искусственного интеллекта и машинного обучения даже для смартфонов среднего класса.

Samsung планирует быстро расширить доступность 10 ГБ LPDDR DRAM, чтобы удовлетворить растущие потребности мировых производителей смартфонов в решениях с памятью большей емкости, одновременно усиливая свои конкурентные преимущества на рынке памяти.