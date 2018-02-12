Samsung начинает производство 256 ГБ флэш-памяти для автомобильной промышленности

Samsung Electronics, мировой лидер в области усовершенствованных технологий памяти, объявила о начале массового выпуска встроенного в Universal Universal Storage Storage (eUFS) 256-гигабайтного (ГБ) решения с расширенными функциями, основанными на автомобильных спецификациях стандарта JEDEC UFS 3.0.После прорыва памяти первого 128-Гбайт eUFS в автомобильной промышленности в сентябре 2017 года eUFS в 256 ГБ теперь отправляется автопроизводителям, готовившим рынок для Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), информационно-развлекательных систем нового поколения и панелей нового поколения.