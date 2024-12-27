Samsung научилась отключать HDR на своих смартфонах

Сегодня появилась новость о том, что обновление Samsung One UI 7, которое находится на стадии бета-тестирования, предлагает новую функцию, позволяющую отключить HDR-контент на всех устройствах линейки Galaxy. И если вы когда-либо сталкивались с внезапной вспышкой слишком яркого HDR-контента на YouTube или в какой-то социальной сети, эта опция будет весьма полезной. Для реализации столь важной инновации компания Samsung добавила переключатель Super HDR в раздел «Расширенные функции» в приложении «Настройки». При отключении эта функция предотвращает автоматическую настройку экрана для отображения полного диапазона цветов и контрастности HDR-контента, что позволяет сохранить стабильную яркость экрана во всех приложениях.

Кроме того, технология Super HDR от Samsung использует формат Google Ultra HDR — это означает, что отключение Super HDR будет работать не только для приложений Samsung, но и для сторонних приложений, а также контента, снятого на других Android-устройствах. Это очень приятный бонус на самом деле, потому что пользователи получат немного больше контроля над своими устройствами и перестанут щуриться ночью при просмотре фотографий в социальных сетях. Проблема только в том, что прошивка One UI 7 сейчас находится во второй бета-версии и доступна только для серии смартфонов Galaxy S24. Официальный релиз планируется только в 2025 году, так что придётся немного подождать. И странно, конечно, что этой опции не было сразу.