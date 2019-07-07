Samsung обновила защищенный смартфон Galaxy Xcover 4 до Android Pie

Samsung продолжает обновлять свои смартфоны, даже не новые модели, до Android Pie. И на днях свежую прошивку получил защищенный Galaxy Xcover 4.

Напомним, Galaxy Xcover 4 вышел в апреле 2017 года, тогда еще с Android 7.0 «на борту». Теперь же владельцы смартфонов получили обновление G390FXXU4CSF9 вместе с июньским патчем безопасности. Android Pie идет в комплекте с фирменной оболочкой One UI. В числе нововведений — темная тема, жестовая навигация и функция Digital Wellbeing, которая позволяет отслеживать время, которое пользователь тратит на смартфон или отдельные приложения. На днях обновление получили европейские пользователи Galaxy Xcover 4. Прошивка распространяется постепенно, поэтому в других регионах может появиться позже.