Samsung официально подтвердил название Galaxy Z Flip

На сайте Samsung в продажу поступил защитный кожаный чехол для предстоящего складного телефона Galaxy Z Flip, тем самым официально подтвердив название смартфона.

На странице не раскрываются какие-либо подробности о Galaxy Z Flip, но, благодаря предыдущим утечкам, у нас есть довольно хорошее представление о том, чего ожидать от этого смартфона.

Galaxy Z Flip должен получить Snapdragon 855+ SoC, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ UFS 3.0 без возможности расширения, основной 6,7-дюймовый складной экран Infinity Flex FHD +, 1,06-дюймовый дополнительный внешний, 10 МП селфи-камеру и двойную 12 МП+12 МП основную камеру.

Питать смартфон будет аккумулятор на 3300 мАч с поддержкой быстрой 15 Вт зарядки. Galaxy Z Flip представят 11 февраля, а ориентировочная стоимость составит $ 1400.