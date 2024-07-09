Samsung отказалась от Ultra-версии Galaxy Z Fold6

Уже завтра компания Samsung представит свой складной смартфон флагманского уровня Galaxy Z Fold6 на грандиозном мероприятии Unpacked в Париже, где пользователи получат массу информации о том, как смартфон выглядит, какие у него фишки и особенности по сравнению с предыдущим поколением. При этом на протяжении достаточно длительного времени по сети ходят слухи о релизе смартфона Galaxy Z Fold6 Ultra, который, как сообщают инсайдеры, будет иметь более тонкий корпус. Но сегодня появилась новая информация о том, что проект складного смартфона Galaxy Z Fold6 Ultra был приостановлен на неопределённый срок. Это не значит, что Ultra никогда не увидит свет, но на данный момент Samsung не планирует его запуск — конечно, это всё верно только в том случае, если смартфон вообще существует.

Здесь хотелось бы отметить, что на самом деле сама компания никогда существование смартфона не подтверждала и не говорила, что планирует запускать нечто подобное. С другой стороны, сложно сказать, что это нечто действительно важное. Всё же насколько для конечного покупателя важна разница в толщине складного смартфона в десятые доли миллиметра? Например, если смартфон был в толщину 9,2 миллиметра, а станет 8,9 миллиметра — большинство этого даже не заметит, особенно если вы пользуетесь чехлом. Так что куда разумнее направить свои ресурсы на нечто более продвинутое, что позволит завлечь покупателей на фоне конкурентов, у которых каких-то фишек нет или не будет в ближайшем будущем.