Samsung откажется от пластиковой упаковки в пользу более экологичных материалов

Samsung Electronics объявила о своем намерении улучшить упаковку своей продукции использованием более экологически чистых материалов. Начиная с первой половины 2019 года, все телефоны, планшеты и бытовая техника будут иметь новую упаковку.

Еще одним существенным изменением является дизайн зарядных устройств для телефонов, которые теперь будут иметь матовую поверхность вместо глянцевой, что устраняет необходимость в прозрачной защитной пленке, изготовленной из неперерабатываемых пластиков.

Компания будет использовать биопластик из крахмала или сахарного тростника, которые являются биоразлагаемыми материалами, даже если это приведет к увеличению стоимости продуктов. Производитель стремится к 2020 году перейти на волокнистые материалы, такие как бумага, сертифицированные глобальными экологическими организациями. А к 2030 году Samsung надеется использовать 500 тысяч тонн переработанного пластика и собрать 7,5 миллионов тонн выброшенных продуктов.