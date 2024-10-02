Samsung откажется от релиза Galaxy S26

В линейке флагманских смартфонов Galaxy S могут произойти важные изменения, но не в следующем году, а через год. Известные инсайдеры отмечают, что смартфоны Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra будут представлены в январе текущего года, как обычно, и сдвигов в релизе флагманских смартфонов не планируется. Однако в 2026 году корейская компания может внести серьёзные изменения в свою линейку, отказавшись от Galaxy S26. Да, это достаточно крупное изменение для производителя, но на деле всё немного не так устрашающе, как могло показаться. На самом деле компания Samsung уже сделала нечто подобное с серией флагманских планшетов — в этом году были выпущены только модели Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra, а базовая модель отсутствовала.

Теперь появились слухи, что подобное может произойти и с серией Galaxy S26 в 2026 году. Соответственно, в январе 2026 года, скорее всего, будут представлены только Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra. Этот шаг якобы связан с тем, что базовая модель больше не может конкурировать на рынке и её плохо покупают, так как всем хочется больше функций и пользователи предпочитают в итоге топовые флагманы. Это можно назвать вполне логичным шагом, потому что пользователи так или иначе голосуют деньгами за то, что им действительно интересно, и если производитель видит, что базовые модели не продаются или продаются очень слабо, то было бы логично отказаться от этого решения и перейти на топовые флагманы, а базовую версию оставить в прошлом.