Samsung открывает бета-версию One UI 3.0 Android 11 для владельцев Galaxy S20

Компания Samsung объявила о своих намерениях выпустить третье поколение обновлений для ОС Android. Была разработана бета-версия One UI 3.0 основанная на ОС Android 11. Протестировать новое обновление могут владельцы смартфонов Galaxy S20, S20 + и S20 Ultra. Чтобы принять участие в тестировании, необходимо подать заявку и запросить разрешение на партнерство. Предварительная бета-версия в настоящее время доступна только для американских и корейских устройств Galaxy S20. Приятно видеть, что компания Samsung стремится быть первой на рынке смартфонов и программного обеспечения.