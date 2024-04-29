Samsung отложила релиз планшета Galaxy S10 Ultra

Некоторое время назад в сети появилась новость о том, что компания Samsung запустила производство планшетов флагманского уровня из линейки Galaxy S10 Ultra, что понравилось фанатам бренда. Всё же на рынке планшетов на текущий момент слишком уж мало устройств, которые можно назвать хорошим выбором, особенно во флагманском секторе, и возможность появления нового флагмана не может не радовать. Но теперь инсайдеры сообщили, что ждать релиза планшета придётся долго — дело в том, что Galaxy S10 Ultra столкнулся с производственными трудностями и производителю пришлось перенести релиз новинки на более поздний срок. При этом официальных данных или комментарией относительно этой ситуации нет, так что можно лишь догадываться о том, какие проблемы возникли у гаджета.

Специалисты из этой сферы отмечают, что на самом деле проблем может быть несколько. Например, производитель мог столкнуться с трудностями, связанными с процессором. Ни для кого не секрет, что производитель хочет перевести свои продукты на собственные процессоры — это сложный процесс, но он позволит получить немало прибыли. И если со смартфонами компания Samsung вынуждена выпускать новые устройства каждый год, чтобы удовлетворить спрос потребителей, то на рынке планшетов таких трудностей нет. И производитель может экспериментировать с дисплеем, процессором и прочими тонкостями столько, сколько ему нужно. Но, к сожалению, это значит, что Galaxy S10 Ultra может выйти осенью или даже в следующем году.
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