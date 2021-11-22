Samsung планирует выпустить быструю зарядку 45 Вт

Одна из областей, в которой Samsung отстает от других производителей Android, это быстрая зарядка. В то время как OEM-производители, такие как Xiaomi, уже коммерциализировали быструю зарядку на 120 Вт, последние и лучшие флагманы Samsung могут предложить только 25 Вт. Однако ходят слухи, что это может наконец измениться с серией Galaxy S22. В новом отчете говорится, что южнокорейский гигант также обновит свою линейку зарядных устройств для многих своих устройств.

По данным WinFuture, Samsung планирует вывести на рынок два новых быстрых зарядных устройства. Первый - это адаптер питания Samsung Trio (EP-T6530), а второй - адаптер питания Samsung 45 Вт US Type-C (EP-T4510). Power Adaptor Trio имеет три порта, что позволяет пользователям заряжать три устройства одновременно. Из трех два порта - USB Type C, а третий - USB-A. Первый порт Type-C предлагает максимальную выходную мощность 65 Вт, а второй и третий порты - 25 Вт и 15 Вт соответственно. Предполагается, что вариант мощностью 65 Вт предназначен для ноутбуков Samsung Chromebook и Windows. Это связано с тем, что ни один из представленных на рынке телефонов Samsung в настоящее время не поддерживает быструю зарядку мощностью более 25 Вт. Говоря об адаптере питания EP-T4510, он будет предлагать мощность до 45 Вт и иметь порт USB Type-C. Зарядное устройство на 45 Вт, вероятно, будет использоваться в будущих флагманах Samsung . Обратите внимание, что Samsung перестала поставлять зарядное устройство в комплекте со своими флагманами на большинстве рынков. Таким образом, даже если новое зарядное устройство мощностью 45 Вт предназначено для серии Galaxy S22, Samsung, скорее всего, не будет предлагать его с телефонами. Вероятно, это будет отдельная покупка.