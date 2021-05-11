Samsung планирует выпустить новые смартфоны в августе

Samsung вернула себе лидирующие позиции на мировом рынке смартфонов, и теперь, чтобы укрепить свои позиции лидера рынка, южнокорейский гигант собирается выпустить новые смартфоны в августе этого года. Согласно отчету, поступившему из Кореи, Samsung в настоящее время ведет переговоры с местными сетевыми операторами, связанные с запуском в ближайшие месяцы своих новых моделей смартфонов, включая Galaxy S21 FE, Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Если этот отчет окажется правдой, то компания запустит смартфоны раньше обычного графика выпуска в сентябре. Устройства могут заполнить пробел в телефонах серии Galaxy Note, которые обычно запускаются в августе. Samsung намекнул, что в этом году компания не будет выпускать новые телефоны серии Note.

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