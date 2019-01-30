Samsung планирует внедрять 1 ТБ памяти в будущие смартфоны

Технический гигант Samsung начал массовое производство в отрасли встроенной технологии флэш-памяти eUFS.

Это предоставит компании прекратить внедрять в мобильные устройства слоты для хранения данных, без необходимости использования карт памяти большого размера. Ожидается, что eUFS емкостью 1 ТБ сыграет решающую роль в обеспечении более удобного восприятия мобильных устройств следующего поколения. Грядущие флагманские устройства Samsung, такие как S10, скорее всего, будут оснащаться памятью 1 ТБ благодаря новой технологии eUFS. В дополнение к огромному объему хранения новая eUFS также была разработана, с большей скоростью, чем обычные SSD, microSD и другие накопители.