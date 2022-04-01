Samsung планирует захватить 40% индийского рынка смартфонов среднего класса

Категория смартфонов среднего класса в Индии переживает фазу роста. Поэтому в начале этой недели Samsung объявила о своих планах завоевать почти половину рынка смартфонов среднего класса в регионе.

Несколько дней назад Samsung представила пять новых моделей серии Galaxy A для Индии. На презентации в Бангалоре Адитья Баббар, старший директор и руководитель отдела маркетинга Samsung в Индии, рассказал, что южнокорейская компания надеется захватить 40% сегмента смартфонов среднего класса. По данным Counterpoint Research, доля рынка Samsung в категории смартфонов среднего класса в Индии в 2021 году составила 28%. Компания зарегистрировала рост в этом сегменте на 87% в годовом исчислении. Поскольку рынок Индии чувствителен к цене, бренды предлагают различные варианты финансирования для привлечения потребителей. Samsung представила собственную кредитную платформу под названием «Samsung Finance Plus». В настоящее время он доступен в более чем 50 000 магазинов по всей Индии. Адитья Баббар сообщил, что более 50% пользователей этой платформы являются новичками в кредитовании, поскольку они никогда в своей жизни не пользовались кредитами.