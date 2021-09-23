Samsung похоронила серию Galaxy Note

Samsung обычно выпускает две линейки флагманских смартфонов — серию Galaxy S в первой половине года и серию Galaxy Note во второй половине. Однако на этот раз компания подтвердила, что не запускает устройства серии Note в текущем году, так как в том, видимо, просто нет смысла и необходимости. Одним из основных отличий серии Galaxy Note была поддержка стилуса S Pen, но это уже не эксклюзив, поскольку Samsung Galaxy S21 Ultra также поддерживает S Pen. А теперь подробности о его преемнике всплыли в сети, открыв некоторые интересные вещи. Инсайдер из издания Ice Universe утверждает, что серия Galaxy Note ушла навсегда, и ее место займет грядущий Galaxy S22 Ultra. Говорят, что новый смартфон будет очень похож на Galaxy Note20 и будет иметь встроенное перо S Pen.

Кроме того, в отчете добавлено, что Samsung Galaxy S22 Ultra будет поставляться с дисплеем с соотношением сторон 19,3:9, питаться от аккумулятора емкостью 5000 мАч и, вероятно, будет поддерживать технологию быстрой зарядки мощностью 65 Вт. По слухам, в телефоне будет 6,81-дюймовый экран LTPO QHD+ с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Под капотом устройство будет работать на новом процессоре Qualcomm Snapdragon 898. Однако на некоторых рынках устройство также будет оснащаться собственным чипсетом Exynos 2200 от Samsung с графическим процессором AMD mRDNA. До запуска предстоящей линейки Samsung Galaxy S22 осталось всего несколько месяцев, и мы ожидаем узнать больше о смартфонах в ближайшие недели.