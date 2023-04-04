Samsung показала рендеры Galaxy Tab S9

Помимо новых складных флагманов, которые должны выйти уже в самое ближайшее время, компания Samsung также планирует запустить серию планшетов — их должны представить летом текущего года, но официальных дат пока что нет. Мы ожидаем, что серия Galaxy Tab S9 будет доминировать на рынке планшетов на Android, так как на самом деле на этом рынке просто нет конкурентов серьёзного уровня. Если вы изучите предложения от крупных игроков, то заметите, что эти планшеты не обновлялись уже достаточно много лет или они просто отстают по техническому наполнению. Кроме того, Samsung в настоящее время активно вкладывает ресурсы в создание собственной экосистемы, подобной Apple, чтобы пользователи, которые окружили себя устройствами бренда, уже не хотели от них отказываться. У производителя уже есть свой ноутбук, умные часы, смартфоны, беспроводные наушники и теперь пришло время выйти на рынок планшетов с хорошим предложением.

Помимо красивых рендеров, источник также предоставляет нам некоторую информацию о том, что предложит Galaxy Tab S9 и его флагманская версия с Plus в названии. На фронтальной стороне устройства расположен экран диагональю 12,4 дюйма с разрешением 2800х1752 пикселей, также планшет будет полностью поддерживать S Pen и будет иметь магнитное крепление на задней панели для подключения аксессуаров вроде клавиатуры или чехла. Также инсайдеры уверяют, что Galaxy Tab S9+ также будет иметь оптический сканер отпечатков пальцев под дисплеем для биометрической идентификации и поддержку проводной зарядки мощностью 45 Вт, но эта информация пока что выглядит недостоверной.
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