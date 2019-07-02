Samsung получила патент на телефон, который превращается в планшет

Samsung запатентовал телефон, экран которого может увеличиваться в 3 раза, если его преобразовать из телефона в планшет, используя моторизованный механизм, чтобы раскатать экран и закатать его обратно в корпус.

Края рамы можно использовать в качестве ручки, а гибкий экран перемещается по направляющим, что помогает поддерживать его. Когда устройство закрыто и возвращается к размеру телефона, есть слоты, которые объединяются, чтобы сделать устройство устойчивым.

Патент называется «Устройство отображения», и реализация устройства, описанного в патенте, потребует гораздо больше работы в реальной жизни, чтобы увидеть, можно ли сделать такой продукт.