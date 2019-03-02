Samsung предлагает свой складной дисплей меньшего размера Apple и Google

Samsung готов пожертвовать некоторой эксклюзивностью, чтобы как можно быстрее вырастить складную телефонную экосистему.

По словам представителей отрасли, компания Samsung предоставила 7.2-дюймовым складную панель дисплея Google и Apple. Если Apple и Google понравятся то, что они увидят, и с учетом масштабов их мощного аппаратного и программного обеспечения, Samsung ожидает огромный скачок спроса на свои складные OLED-панели и начало экосистемы, которой до сих пор не было. Увеличение объемов производства гибких OLED-дисплеев приведет к ее удешевлению. Разумеется, цена складного гаджета Galaxy Fold зависит от цены изготовления главного компонента — экрана.