Samsung представила 8-дюймовый планшет Galaxy Tab A

Samsung анонсировала нового члена семейства планшетов - Galaxy Tab A. Он имеет 8-дюймовый TFT-дисплей WXGA (1280 x 800 пикселей) и оснащен четырехъядерным процессором с тактовой частотой 2,0 ГГц с 2 ГБ ОЗУ.

Galaxy Tab A также оснащен Android 9.0 Pie, 32 ГБ встроенной памяти со слотом microSD, который поддерживает до 512 ГБ, 8-мегапиксельную заднюю камеру, 2-мегапиксельную фронтальную камеру, два динамика и массивный аккумулятор емкостью 5 100 мАч. Новинка поставляется в цветах черный и серебристо-серый. Цена пока не известна, но, учитывая спецификации, она не должна быть очень дорогой, предположительно 199-249 евро.