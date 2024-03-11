Samsung представила Galaxy A55 и Galaxy A35

За производительность Galaxy A55 5G отвечает процессор Exynos 1480 с графическим процессором Xclipse 530 на базе AMD RDNA2. Также потенциальный покупатель может выбрать версию смартфона с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти. Смартфон Galaxy A35 использует более старый процессор Exynos 1380, который год назад был установлен в Galaxy A54. Он также выполнен по технологии 5 нм, что говорит о приличной энергоэффективности. И в случае с этим гаджетом катомизация тоже доступна — пользователь может выбрать 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти. Но самый важный бонус в том, что смартфоны получат 4 года обновления операционной системы — это огромный плюс для относительно доступных гаджетов.