Samsung представила Galaxy A55 и Galaxy A35

Сегодня были официально представлены новые смартфоны среднего класса Galaxy A55 5G и Galaxy A35 5G — они имеют очень много общего и в целом выглядят похоже, предоставляя пользователям за вполне разумные деньги приличную производительность и набор возможностей. Например, Galaxy A55 и Galaxy A35 получили один и тот же дисплей — речь про 6,6-дюймовый Super AMOLED-экран с разрешением 1080x2340 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Также смартфоны используют идентичный аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт. Правда, стоит отметить, что Galaxy A55 использует металлический корпус (это более дорогая модель), в то время как у Galaxy A35 корпус выполнен из пластика — это вполне ожидаемо.

За производительность Galaxy A55 5G отвечает процессор Exynos 1480 с графическим процессором Xclipse 530 на базе AMD RDNA2. Также потенциальный покупатель может выбрать версию смартфона с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти. Смартфон Galaxy A35 использует более старый процессор Exynos 1380, который год назад был установлен в Galaxy A54. Он также выполнен по технологии 5 нм, что говорит о приличной энергоэффективности. И в случае с этим гаджетом катомизация тоже доступна — пользователь может выбрать 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти. Но самый важный бонус в том, что смартфоны получат 4 года обновления операционной системы — это огромный плюс для относительно доступных гаджетов.
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