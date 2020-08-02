Samsung представила Galaxy M31s

Компания Samsung представила новый бюджетный смартфон под названием Galaxy M31s.

Смартфон Samsung Galaxy M31s оснастили 6.5 дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением экрана Full HD+. На дисплее расположился круглый вырез для 32 мегапиксельной фронтальной камеры.

Основная камера состоит из четырёх датчиков: где главный модуль на 64 мегапикселя, его дополняет 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и два 5-мегапиксельные сенсора. Сердцем смартфона стал фирменный процессор Samsung Exynos 9611, выполненный по 10-нанометровому техпроцессу и работающий на тактовой частоте до 2,3 ГГц. Также процессор дополняет 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Питается новинка от ёмкого аккумулятора на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 25 Вт. Поставляется смартфон будет на операционной системе Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.1.
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