Samsung представила быструю память GDDR6 для новых видеокарт

Компания Samsung официально объявила о выпуске своей самой быстрой на сегодняшний день памяти GDDR6, обеспечивающей скорость до 24 Гбит/сек для видеокарт AMD и NVIDIA следующего поколения. Samsung Electronics, мировой лидер в области передовых технологий памяти, сегодня объявила о начале тестирования первой в отрасли 16-гигабитной графической памяти DRAM Double Data Rate 6 (GDDR6) со скоростью обработки 24 гигабит в секунду (Гбит/сек). Созданная на основе технологического процесса третьего поколения Samsung 10-нм класса (1z) с использованием технологии экстремального ультрафиолета (EUV), новая память предназначена для значительного повышения производительности графики для графических карт следующего поколения, ноутбуков и других устройств, игровых приставок, а также приложений на основе искусственного интеллекта и системы высокопроизводительных вычислений (HPC).

Разработанная с использованием инновационной схемы и высокотехнологичного изоляционного материала (High-K Metal Gate; HKMG), минимизирующего утечку тока, 24-гигабитная память Samsung GDDR6 обеспечивает на 30 % более высокую скорость по сравнению с предыдущим 18-гигабитным продуктом. При интеграции в графическую карту премиум-класса память GDDR6 DRAM может передавать до 1,1 терабайта (ТБ) данных или около 275 фильмов в формате Full HD всего за одну секунду. Разработанная для полного соответствия спецификациям JEDEC, память Samsung GDDR6 DRAM будет совместима со всеми конструкциями графических процессоров, что будет способствовать широкому внедрению на рынке широкого спектра графических решений.