Samsung представила доступный Galaxy F12

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Samsung планирует выпускать больше доступных гаджетов. И сегодняшний анонс является ярким тому подтверждением — производитель официально представил достаточно доступный смартфон под названием Galaxy F12, стоимость которого составляет 150 долларов. Важно отметить, что несмотря на свою достаточно низкую цену, смартфон получил камеру с четырьмя датчиками изображения, достаточно большой дисплей, а также поддержку частоты обновления в 90 Гц. Естественно, ожидать большой производительности от данного смартфона не стоит, но при стоимости 150 долларов этот гаджет является абсолютным лидером в своем сегменте. Ожидаем поступления гаджета в магазины на территории России.