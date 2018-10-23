Планшет Samsung Galaxy Book 2 на базе ОС Windows 10 S стоимостью 1000 долларов поступит в продажу 2 ноября

Компания Samsung выпустила гибридный планшет Galaxy Book 2. Аппарат оснащен 12-дюймовым экраном с разрешением 2160 на 1440 точек, 5-Мп фронтальной и 8-Мп тыльной камерами. За производительность устройства отвечает платформа Snapdragon 850. Сообщается, что автономность аппарата должно хватить более чем на два 8-часовых рабочих дня. В качестве ОС выступает Windows 10 S. Предусмотрены пару портов USB Type-C и модуль Wi-Fi 802.11ac. Продажи планшета ожидаются с 2 ноября. Приобрести Samsung Galaxy Book 2 можно будет за 1000 долларов.