Samsung представила прочный смартфон

Galaxy XCover Pro является преемником XCover 4, выпущенный в 2017 году. У него более современный дизайн. Он оснащен 6,3 дюймовым ЖК-дисплеем с соотношением стороны 20: 9. Экран можно использовать влажными руками или d перчаткаx.

Телефон оснащен чипсетом Samsung Exynos 9611 с 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб памяти для файлов. Емкость аккумулятора составляет 4050 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт, батарея съемная. Телефон оборудован двойной камерой, широкоугольный объектив 25 Мп и сверхширокоугольный 8 Мп объектив. Селфи-камера с разрешением 13 Мп.

Смартфон водонепроницаем и устойчив к пыли. XCover Pro будет оснащен двумя программируемыми кнопками. Телефон поставляется с предустановленной Android 9 Pie. Samsung Galaxy XCover Pro будет доступен в Европе с 31 января 2020 года.