Samsung представила прочный смартфон

2020-01-18, Автор - Ramil; Продукт - XCover Pro; [115]
Galaxy XCover Pro является преемником XCover 4, выпущенный в 2017 году. У него более современный дизайн. Он оснащен 6,3 дюймовым ЖК-дисплеем с соотношением стороны 20: 9. Экран можно использовать влажными руками или d перчаткаx.

Телефон оснащен чипсетом Samsung Exynos 9611 с 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб памяти для файлов. Емкость аккумулятора составляет 4050 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт, батарея съемная. Телефон оборудован двойной камерой, широкоугольный объектив 25 Мп и сверхширокоугольный 8 Мп объектив. Селфи-камера с разрешением 13 Мп.

Смартфон водонепроницаем и устойчив к пыли. XCover Pro будет оснащен двумя программируемыми кнопками. Телефон поставляется с предустановленной Android 9 Pie. Samsung Galaxy XCover Pro будет доступен в Европе с 31 января 2020 года.

Комментарии и отзывы XCover Pro
Конор Макгрегор против Дональда Серроне ...
Конор Макгрегор против Дональда Серроне Бой между Конором МакГрегором и Дональдом Серроне состоится в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena. Поединок сост...
Обзор SVEN AP-920M. Недорогая гарнитура ...
Обзор SVEN AP-920M. Недорогая гарнитура Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании SVEN, которая не перестает ра...
В продажу поступили умные часы Amazfit T...
В продажу поступили умные часы Amazfit TСегодня к покупке стали доступны умные часы Amazfit T-Rex, которые были совсем недавно представлены. Они ...
Смартфон Redmi K30 5G в новых цветах пос...
Смартфон Redmi K30 5G в новых цветах посАвторитетный инсайдер Мукул Шарма поделился информацией о том, что недавно представленный смартфон Redmi ...
В России стартовали продажи смартфона Ga...
В России стартовали продажи смартфона GaСегодня стартовали продажи смартфона Galaxy A51 на российском рынке. Вариант памяти 4/64 ГБ можно приобре...
Блок питания от компании PNY на 10000 мА...
Блок питания от компании PNY на 10000 мАБлагодаря новой технологии PNY Power Pack Power Delivery пользователь будет тратить меньше на зарядку уст...
Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy A5...
Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy A5Самым продаваемым смартфоном прошлого года в России стал Samsung Galaxy A50. В чем секрет его успеха? Соч...
Razer обновила мыши Deathadder и Basilis...
Razer обновила мыши Deathadder и BasilisНовые обновленные мыши Deathadder V2 и Basilisk V2 включают последние передовые технологии Razer. ...


Обзор SVEN AP-920M. Недорогая гарнитура для ПК или ноутбукаОбзор SVEN AP-920M. Недорогая гарнитура для ПК или ноутбука
Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy A51. Достойный преемник культового смартфонаОбзор плюсов и минусов Samsung Galaxy A51. Достойный преемник культового смартфона
Обзор Rombica NEO Magnum. Внешняя батарейка с быстрой зарядкойОбзор Rombica NEO Magnum. Внешняя батарейка с быстрой зарядкой
Обзор Artplays X4 (P4J-387b). Геймпад с ассиметричными стиками для Sony PlayStation 4 ProОбзор Artplays X4 (P4J-387b). Геймпад с ассиметричными стиками для Sony PlayStation 4 Pro
Обзор Candy CS4 H7A1DE-07. Сушильная машина с тепловым насосом и NFCОбзор Candy CS4 H7A1DE-07. Сушильная машина с тепловым насосом и NFC
Предварительный обзор Philips TAPH805BK....
Предварительный обзор Philips TAPH805BK.Беспроводные наушники настолько плотно вошли в нашу жизнь, что сейчас мы просто забываем о проводных устр...
Alien: Isolation – лучший хоррор для Nin...
Alien: Isolation – лучший хоррор для NinВ далеком уже 2015 году вышла, пожалуй, лучшая компьютерная игра по вселенной «Чужих» - Alien: Isolation....
Обзор Wood 'n Stones. Весьма душевная иг...
Обзор Wood 'n Stones. Весьма душевная игВ последнее время у нас на сайте выходит все больше обзоров на игры от небольших независимых студий. Прич...
Предварительный обзор Xigmatek Trident. ...
Предварительный обзор Xigmatek Trident. На рынке компьютерных корпусов сейчас настоящий застой, ведь помимо подсветки ничем удивить потенциальног...
Обзор Red Bow. Ужасающая игра...
Обзор Red Bow. Ужасающая играСегодня мы расскажем вам о довольно интересном игровом проекте, который на фоне остальных выделяется свои...
Обзор VICTORINOX 602148. Лучший рюкзак д...
Обзор VICTORINOX 602148. Лучший рюкзак дСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании VICTORINOX, которая не перест...
Предварительный обзор Redmi K30 5G. Очен...
Предварительный обзор Redmi K30 5G. ОченСегодня мы поговорим о современном устройстве, которое обладает целым рядом преимуществ при достаточно ни...
Обзор Little Dungeon Stories. Если не во...
Обзор Little Dungeon Stories. Если не воОбычно я пишу обзоры на игры, в которые либо сам играл бы, либо мог бы посоветовать их другим геймерам. О...
Предварительный обзор Thermaltake RIING ...
Предварительный обзор Thermaltake RIING Давненько у нас не было информации о новых гарнитурах для геймеров, так что пришло время исправить ситуац...
Предварительный обзор Cooler Master Mast...
Предварительный обзор Cooler Master MastСегодня мы поговорим о достаточно интересном продукте, который сразу привлекает к себе внимание. Авторы к...
Обзор Airport CEO. Очень интересный симу...
Обзор Airport CEO. Очень интересный симуВ последнее время симуляторы стали пользоваться повышенным спросом у геймеров, так как многие любят неспе...
Обзор VICTORINOX 17.1 COLOR PACKABLE BAC...
Обзор VICTORINOX 17.1 COLOR PACKABLE BACСогласитесь, что стильный и компактный рюкзак является необходимым решением для современного человека. Ко...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor