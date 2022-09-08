Samsung представила смартфон Galaxy Wide 6 Компания Samsung объявила о выпуске смартфона Galaxy Wide 6 в Южной Корее. Модель является клоном международной модели Galaxy A13 5G. Они имеют идентичные характеристики. Компания Samsung объявила о выпуске смартфона Galaxy Wide 6 в Южной Корее. Модель является клоном международной модели Galaxy A13 5G. Они имеют идентичные характеристики. Galaxy Wide 6 получил IPS-дисплей диагональю 6,5-дюймов с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Селфи-камера представлена разрешением 5 МП, а основная камера предлагает датчики с разрешением 50, 2 и 2 МП. Смартфон имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой мощностью 15 Вт. Работает устройство под управлением операционной системы Android 12. Основана модель на мобильной платформе MediaTek Dimensity 700. Есть поддержка NFC. На борту модели 4 ГБ ОЗУ и 128 Гб флэш-памяти. Galaxy Wide 6 получил IPS-дисплей диагональю 6,5-дюймов с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Селфи-камера представлена разрешением 5 МП, а основная камера предлагает датчики с разрешением 50, 2 и 2 МП. Смартфон имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой мощностью 15 Вт. Работает устройство под управлением операционной системы Android 12. Основана модель на мобильной платформе MediaTek Dimensity 700. Есть поддержка NFC. На борту модели 4 ГБ ОЗУ и 128 Гб флэш-памяти. Стоимость Samsung Galaxy Wide 6 составляет 255 долларов. Стоимость Samsung Galaxy Wide 6 составляет 255 долларов. Автор - Рамиль Хакимуллин . Размещено: Сегодня 12:13 . Продукт - Samsung Galaxy Wide 6

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