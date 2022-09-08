Samsung представила смартфон Galaxy Wide 6

Galaxy Wide 6 получил IPS-дисплей диагональю 6,5-дюймов с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Селфи-камера представлена разрешением 5 МП, а основная камера предлагает датчики с разрешением 50, 2 и 2 МП. Смартфон имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой мощностью 15 Вт. Работает устройство под управлением операционной системы Android 12. Основана модель на мобильной платформе MediaTek Dimensity 700. Есть поддержка NFC. На борту модели 4 ГБ ОЗУ и 128 Гб флэш-памяти.
Стоимость Samsung Galaxy Wide 6 составляет 255 долларов.