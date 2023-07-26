Samsung представила смартфон Galaxy Z Flip 5

Сегодня компания Samsung представила свой новый складной смартфон Galaxy Z Flip 5. Стоит сразу сказать, что данный смартфон оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Это тот же разогнанный вариант, который установлен в серии Galaxy S23. Также вам предоставляется 8 ГБ оперативной памяти, а для питания устройства используется аккумулятор ёмкостью 3700 мАч. В Samsung даже заявили, что этот аккумулятор обеспечит до двух дней автономной работы, что определённо привлекательно для многих пользователей, но стоит подождать реальных тестов — всё же два дня это слишком много.

Главной же фишкой Galaxy Z Flip 5 шоу является дисплей Flex Window — так называется экран-обложка, который действительно стал огромным. Экран имеет диагональ 3,4 дюйма и покрывает почти половину верхней рамки. Как и ожидалось, вы сможете использовать клавиатуру в полноэкранном режиме, а также настраивать Flex Window в соответствии с вашими потребностями, и здесь будут доступны множество виджетов. Вы сможете использовать различные функции — медиаплеер, погода, календарь, будильники, шагомер, последние звонки, набор номеров, Google Finance и многое другое прямо на экране Flex Window, даже не открывая смартфон. Этот экран можно даже использовать для селфи, так что его можно повернуть в руке и снимать на основную камеру — это очень удобно на самом деле. Вопрос, конечно, заключается в цене для российского рынка — пока что ответа на него нет, но цены вскоре должны обозначить.
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