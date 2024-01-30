Samsung представит новую память GDDR7

Если верить инсайдерам, компания Samsung планирует представить свои самые быстрые модули памяти GDDR7 следующего поколения уже в следующем месяце — они будут поставляться с пиковой скоростью до 37 Гбит/сек для графических процессоров следующего поколения. На текущий момент Samsung готовится представить свою память следующего поколения GDDR7 на конференции 2024 IEEE International Solid-State Circuit — компания проведёт мероприятие, где представители бренда раскроют передовые решения и расскажут различные детали об этом направлении. На самом деле скорость 37 Гбит/сек для видеопамяти выглядит весьма впечатляющей — это прирост в 50% по сравнению с существующей памятью GDDR6X, которая достигает максимума в 24 Гбит/сек.

Несмотря на то, что у Samsung есть планы по введению GDDR6W с удвоенными объёмами и 64-битной памятью, теперь компания движется в сторону стандарта следующего поколения. Samsung также предлагает свою память GDDR6 со скоростями до 24 Гбит/сек для более доступных видеокарт, которым топовая память не нужна. Правда, аналитики рынка сильно сомневаются, что новые чипы памяти будут готовы к производству в достаточных количествах. Соответственно, новая память, вероятно, будет доступна исключительно на дорогих флагманских видеокартах, тогда как доступные модели ничего подобного не получат. Но это и ожидаемо — передовые технологии с высокой ценой сначала уходят топовым решениям на рынке. Так было абсолютно всегда на самом деле.
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