Samsung представит планшет Tab S10 уже этой осенью

На прошлой неделе компания Samsung провела одно из самых крупных своих мероприятий за последнее время, представив миру складные смартфоны Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6, умные часы Galaxy Watch7 и Galaxy Watch Ultra, а также умное кольцо Galaxy Ring и наушники беспроводного типа Buds3 и Buds3 Pro. Обычно на подобных мероприятиях компания также показывает новые модели планшетных компьютеров Galaxy Tab, но на презентации Unpacked их по какой-то причине не было. К счастью, тем пользователям, которые длительное время ждали новых планшетов этого производителя, ждать осталось не так уж и долго, потому что Samsung планирует выпустить новые планшеты уже этой осенью. Например, инсайдеры уверены в том, что серия Tab S10 будет представлена в октябре текущего года, то есть осталось ждать три месяца.

И специалисты уверены в том, что, серия планшетов Tab S10 будет состоять из всего двух устройств — Tab S10+ и Tab S10 Ultra (да, производитель отказался от базовой модели, так что её релиза можно не ждать). Более того, в прошлом месяце появились рендеры планшета Tab S10 Ultra, демонстрирующие практически идентичный дизайн с планшетом прошлого поколения Tab S9 Ultra. Вероятно, производитель сделает акцент на железе — флагманский планшет компании Samsung будет оснащён 14,9-дюймовым AMOLED-дисплеем и процессором Snapdragon 8 Gen 3 от компании Qualcomm. Но никакой информации о стоимости данного планшета пока что нет, так что стоит подождать презентации или каких-то новых данных.
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