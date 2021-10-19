Samsung представляет аксессуары Marvel и Disney для Galaxy Z Flip3

Galaxy Z Flip3 , возможно , самый популярный складной смартфон на рынке. Устройство находится в новостях с момента его дебюта. Так как Samsung постоянно продвигает его. В рамках последней акции южнокорейский технологический гигант стал партнером Marvel и Disney. Samsung анонсировала два новых аксессуара для Galaxy Z Flip3 совместно с Marvel и Disney. Первый - это ремешок с логотипом Marvel, а второй - кольцо в форме Микки Мауса.

Эти два продукта в настоящее время являются эксклюзивными для Тайваня. Их можно прикрепить к официальному силиконовому чехлу для Galaxy Z Flip3, продаваемым Samsung.

В то же время компания также представила шесть дополнительных ремешков для Galaxy Z Flip3, разработанных местными тайваньскими художниками. Однако о наличии этих ремешков будет объявлено только в ноябре.