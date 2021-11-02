Samsung представляет джинсы Z Flip Pocket Denim ограниченной серии, вдохновленные Galaxy Z Flip 3

Samsung делает ставку на складные смартфоны и активно продвигает этот новый форм-фактор, стремясь сделать их популярными. В серии Samsung Galaxy Z Flip корпус становится довольно маленьким, когда устройство складывается, что упрощает его размещение в кармане джинсов, что становится все труднее, поскольку размер экрана утолщается

Samsung сотрудничает с австралийской компанией Dr. Denim, для выпуска ограниченной серии джинс Z Flip Pocket Denim. Компания планирует продать всего 450 единиц новых джинс. Цена джинс составляет 1499 долларов, и они будут поставляться со смартфоном Galaxy Z Flip 3. Джинсы Z Flip Pocket Denim имеют логотип буквы Z, вышитую поверх традиционных карманов. Задние карманы удалены, чтобы их можно было «перевернуть» на переднюю часть джинсов. Карман точно соответствует размерам сложенного телефона Galaxy Z Flip 3. Джинсы, созданные в сотрудничестве с Samsung и Dr. Denim, выпускаются как для мужчин, так и для женщин.