Samsung прекратила поддержку смартфона Galaxy Note 8

Компания Samsung объявила о прекращении поддержки смартфона Galaxy Note 8, который был выпущен в 2017 году с Android 7.1 на борту. Некоторые считают, что Note 8 был одним из лучших смартфонов своего времени. После запуска устройство получило два обновления ОС Android, четыре года обновлений безопасности каждый месяц. Последнее обновление для устройство было выпущено в августе этого года.

Samsung Galaxy Note 8 оснащался 6,3-дюймовым экраном, двойной основной камерой на 12 МП и фронтальной на 8 МП, 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятором на 3300 мАч и другими возможностями.