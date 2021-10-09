Samsung прекратила поддержку смартфона Galaxy Note 8

Компания Samsung объявила о прекращении поддержки смартфона Galaxy Note 8, который был выпущен в 2017 году с Android 7.1 на борту. Некоторые считают, что Note 8 был одним из лучших смартфонов своего времени. После запуска устройство получило два обновления ОС Android, четыре года обновлений безопасности каждый месяц. Последнее обновление для устройство было выпущено в августе этого года.

Samsung Galaxy Note 8 оснащался 6,3-дюймовым экраном, двойной основной камерой на 12 МП и фронтальной на 8 МП, 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятором на 3300 мАч и другими возможностями.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Note 8
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