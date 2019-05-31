Samsung продала в Индии 2 млн смартфонов Galaxy M10, M20 и M30

Не так давно компания Samsung отчиталась о 5 млн проданных смартфонов линейки Galaxy A через 70 дней после начала продаж. Сегодня корейский гигант похвастался новой цифрой: два миллиона проданных смартфонов линейки Galaxy M в Индии с начала продаж в феврале. Что ж, это достойный ответ на 2 млн экземпляров Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro в Индии за 2 месяца и 10 млн Redmi Note 7 по всему миру за 129 дней.

Напомним, что Galaxy M30 оснащается 6,4-дюймовым Super AMOLED дисплеем Infinity-U с разрешением Full HD+ и каплевидным вырезом, тройной основной камерой на 13, 5 и 5 Мп, довольно шустрым фирменным процессором Exynos 7904, аккумулятором на 5000 мАч, портом USB-C, черной и синей расцветками, версией с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, а также вариантом с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти.