Samsung разработала огнетушитель в форме вазы для цветов

2019-04-15, Автор - Anna; Продукт - Samsung Firevase; [83]
Как бы они ни были полезны, огнетушители также имеют слишком утилитарный и технический характер. Они хранятся на чердаках и в складских помещениях, потому что они не особенно эстетичны, и работа с ними обычно требует сноровки.

Компания Samsung Fire & Marine Insurance сотрудничает с Cheil Worldwide в разработке Firevase - цветочной вазы с двойными стенками. По сути Firevase выглядит и используется как обычная ваза, позволяя поставить цветы в ее внутренний контейнер, в то время как в пустом пространстве находится карбонат калия, который выглядит как вода. Но в случае пожара ваза может быть брошена как граната, ее стеклянные стенки разбиваются, что позволяет разливаться карбонату калия.

Firevase может потушить пожар, просто бросив его как коктейль Молотова, но с абсолютно противоположным эффектом. Кроме того, тот факт, что он отлично выглядит позволяет разместить огнетушитель на самом видном месте не разрушая эстетику домашнего уюта.

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