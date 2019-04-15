Samsung разработала огнетушитель в форме вазы для цветов

Как бы они ни были полезны, огнетушители также имеют слишком утилитарный и технический характер. Они хранятся на чердаках и в складских помещениях, потому что они не особенно эстетичны, и работа с ними обычно требует сноровки.

Компания Samsung Fire & Marine Insurance сотрудничает с Cheil Worldwide в разработке Firevase - цветочной вазы с двойными стенками. По сути Firevase выглядит и используется как обычная ваза, позволяя поставить цветы в ее внутренний контейнер, в то время как в пустом пространстве находится карбонат калия, который выглядит как вода. Но в случае пожара ваза может быть брошена как граната, ее стеклянные стенки разбиваются, что позволяет разливаться карбонату калия.

Firevase может потушить пожар, просто бросив его как коктейль Молотова, но с абсолютно противоположным эффектом. Кроме того, тот факт, что он отлично выглядит позволяет разместить огнетушитель на самом видном месте не разрушая эстетику домашнего уюта.