Samsung решила проблему складного Galaxy Fold и готова к старту продаж

2019-05-11, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Samsung Galaxy Fold; [56]
Напомним, продажи должны были начаться 26 апреля, но Samsung отложила их из-за проблем с дисплеями. В тестовых образцах, которые отправили журналистам, они начали выходить из строя в первые же дни пользования. Поэтому производитель отозвал все устройства.

Пока все уже начали сомневаться в том, что складной смартфон Galaxy Fold поступит в продажу, команда Samsung трудилась, не покладая рук. в результате компания заявляет, что все проблемы устройства уже решены.

Но теперь глава мобильного подразделения Дон-Джин Кох (D. J. Koh) говорит, что все неисправности устранили. По словам источников, разработчики уменьшили зазор между экраном и корпусом, куда могла попадать пыль и мусор, и сделали шарниры и петли более прочными.

Кох уверяет, что компания готова объявить новую дату старта продаж со дня на день. На вопрос журналистов, появятся ли смартфоны в продаже до конца мая, он заверил, что Samsung «не будет медлить».

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