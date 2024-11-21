Samsung создаёт трискладной Galaxy Fold Z

В этом году компания Samsung не смогла удивить потенциальных покупателей существенным развитием в области смартфонов, выпустив исключительно минорные обновления. Собственно, сама компания признаёт, что изменения в текущей линейке флагманов были крайне обыденными и простыми, и пообещала представить значительные нововведения в следующем году. Так что, судя по всему, Samsung готовится сделать серьёзный шаг вперёд в области складных смартфонов, разработав устройство с двумя шарнирами и тройным складным экраном. Более того, сегодня один корейский инсайдер со ссылкой на свои источники заявил, что Samsung, теоретически, уже может работать над новой версией складного смартфона Galaxy Fold Z с тройным экраном. По его словам, устройство, скорее всего, выйдет уже в следующем году, хотя пока что никаких подтверждений этой информации нет.

Но стоит напомнить, что другие источники также подтверждают слухи о разработке тройного складного Galaxy Fold, что указывает на смену векторa развития технологий складных устройств. Данное устройство, по словам инсайдеров, будет оснащено двумя шарнирами для складывания внутрь, в отличие от Huawei Mate XT, у которого экран складывается как внутрь, так и наружу. Такое решение позволит использовать отдельный внешний дисплей в качестве второстепенного экрана, в то время как основной складной экран продолжит выполнять роль основного. С другой стороны, стоимость такого гаджета будет просто колоссальной.
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