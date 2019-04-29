Samsung создаст собственную криптовалюту

Южнокорейская компания Samsung работает над собственным блокчейном и хочет выпустить свою криптовалюту — Samsung Coin.

Источники, знакомые с планами компании, говорят, что блокчейн будет базироваться на Ethereum и в будущем может стать публичным. «В настоящее время мы думаем о закрытом блокчейне, хотя это еще не подтверждено. В будущем это также может быть открытый блокчейн, но я думаю, что он будет гибридным, то есть комбинацией открытого и закрытого блокчейна», — говорит источник. Не исключено, что и Samsung Coin через время сможет торговаться на бирже. «Мы ожидаем, что Samsung Coin выйдет на рынок, однако направление проекта пока не определено», — уточняют источники. Блокчейн могут внедрить в фирменное приложение для совершения платежей Samsung Pay, но это решение пока окончательно не принято. Разработками занимается подразделение, отвечающее за беспроводные технологии, причем работы ведутся с прошлого года. Но пока проект на стадии внутреннего тестирования. Напомним, во флагманах Samsung Galaxy S10 есть криптовалютный кошелек Blockchain Keystore, и он поддерживает Ethereum и токены ERC.