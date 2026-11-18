По имеющимся данным, разработка самого дисплея продвигается без серьёзных проблем. Сейчас трудности связаны лишь с «другими техническими компонентами» — Samsung якобы изучает возможность внедрения нового дизайна в некоторые будущие флагманы, однако конкретные модели и сроки появления такой конструкции пока не называются. Сам источник оценивает достоверность этой информации всего в 50%, поэтому к ней стоит относиться с осторожностью. Тем не менее Samsung уже не впервые опережает Apple с выпуском смартфонов в новом форм-факторе. Например, Galaxy S25 Edge появился за несколько месяцев до iPhone Air, а Galaxy Z Fold8 вышел раньше iPhone Duo. Возможно, и в случае с безрамочными моделями ситуация тоже повторится в пользу Samsung. Узнать ответ фанаты смогут лишь в следующем году.