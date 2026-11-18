Samsung тоже готовит безрамочный флагман

Ожидается, что юбилейные iPhone к 20-летию смартфонов Apple, выход которых намечен на следующий год, получат изогнутый с четырёх сторон экран с чрезвычайно тонкими рамками. Однако, судя по новой утечке из Южной Кореи, Samsung может попытаться опередить конкурента. Компания рассматривает возможность выпуска будущих флагманов Galaxy с практически безрамочным дизайном. При этом Samsung Display остаётся одним из основных поставщиков OLED-панелей для iPhone, поэтому остаётся ряд вопросов относительно того, как будет работать предприятие компании. Всё же терять такого крупного клиента никто не захочет, но при этом конкуренция на рынке смартфонов довольно высокая.

По имеющимся данным, разработка самого дисплея продвигается без серьёзных проблем. Сейчас трудности связаны лишь с «другими техническими компонентами» — Samsung якобы изучает возможность внедрения нового дизайна в некоторые будущие флагманы, однако конкретные модели и сроки появления такой конструкции пока не называются. Сам источник оценивает достоверность этой информации всего в 50%, поэтому к ней стоит относиться с осторожностью. Тем не менее Samsung уже не впервые опережает Apple с выпуском смартфонов в новом форм-факторе. Например, Galaxy S25 Edge появился за несколько месяцев до iPhone Air, а Galaxy Z Fold8 вышел раньше iPhone Duo. Возможно, и в случае с безрамочными моделями ситуация тоже повторится в пользу Samsung. Узнать ответ фанаты смогут лишь в следующем году.